Quel capitaine pour les Bleus ? "Dupont incarne la gagne"

XV DE FRANCE - Antoine Dupont est le capitaine de l’équipe qui a conquis le Grand Chelem, en 2022. Charles Ollivon a longtemps porté le brassard en équipe de France, et l’a récupéré lors d’une tournée au Japon à laquelle Dupont n’a pas participé. Et maintenant ? Fabien Galthié n’a pas tranché. L'avis d'Imanol Harinordoquy et des journalistes du Midi Olympique, Simon Valzer et Pierre-Laurent Gou.