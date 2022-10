Lafond : "Ntamack a un crédit gros comme celui de la banque Rothschild"

04:18

XV DE FRANCE - Romain Ntamack est pressenti titulaire pour le match des Bleus samedi 5 novembre au Stade de France, face à l'Australie (21h). Il n'a pourtant plus joué en compétition depuis le 11 septembre, en raison d'une blessure à la cheville droite. Matthieu Jalibert serait-il un choix plus logique à l'ouverture ? Jean-Baptiste Lafond et Simon Farvacque en débattent. Extrait de Lafond Dégaine.