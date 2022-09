"Il vaut mieux que les mecs se blessent maintenant que dans six mois"

08:23

TOP 14 | XV DE FRANCE - Romain Ntamack et François Cros en sont l'exemple du moment : les (potentielles) blessures des internationaux français sont scrutées, à un an du Mondial. Jeudi dans Arrêt Buffet, Imanol Harinordoquy, Jérémy Fadat et Arnaud Beurdeley se penchent sur cette problématique qui n'admet aucune formule magique. [Présentation : O. Canton, réalisation : H. Hiault et S. Farvacque.]