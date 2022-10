Harinordoquy : "Ramos sera sur le terrain, il fait preuve d'une force de caractère énorme"

04:41

EQUIPE DE FRANCE - Qui pour remplacer Melvyn Jaminet ? On le sait, l'arrière du quinze de France s'est blessé à la cheville gauche mi-octobre et est forfait pour cette tournée d'automne. Le choix logique voudrait que Thomas Ramos occupe ce poste. Est-ce l'avis d'Imanol Harinordoquy et des journalistes Arnaud Beurdeley et Pierre-Laurent Gou ? Arrêt Buffet est à écouter en intégralité en podcast.