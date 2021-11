Arrêt Buffet l'intégrale : fallait-il sacrifier Jalibert ? Les Bleus vont-ils battre les Blacks ?

VIDÉO - Arrêt Buffet : fallait-il sacrifier Jalibert ? Les Bleus vont-ils battre les All Blacks ?

14 vues | 33:49

Le premier épisode d'Arrêt buffet est évidemment consacré exclusivement au XV de France et à ce choc samedi à 21h contre la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Olivier Canton accueille Imanol Harinordoquy ainsi que deux journalistes de Midi Olympique : Arnaud Beurdeley et Simon Valzer. L'absence de Jalibert, l'analyse de la compo des Bleus et un premier bilan de Galthié sont au programme.