Coly : "Au poste 9, il y a M. Goat Dupont et nous autres qui bataillons derrière"

VIDÉO - Léo Coly : "Au poste 9, il y a M. Goat Antoine Dupont et nous autres demis de mêlée qui bataillons derrière"

02:35

Pas simple de se projeter en équipe de France lorsqu'il y a autant de concurrence à son poste de prédilection... Et pourtant, cela n'enlève pas le sourire des lèvres de Léo Coly, 22 ans et futur néo-Montpelliérain, qui espère un jour toucher du doigt le rêve bleu avec ou en même temps que l'incontournable et génial Antoine Dupont. Dans Poulain Raffûte, il explique comment il se voit évoluer.