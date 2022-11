La ruade de Poulain : "Les Bleus assis sur leurs acquis ? Un peu de décence !"

03:01

Avant de parler du XV de France et du passé au Stade Français avec Brian Liebenberg et Raphaël Poulain a fait sa chronqiue de la semaine sur les mauvais commentaires de la victoire poussive des Bleus face à l'Australie (30-29) et ceux qui oublient tout ce que les Tricolores ont réalisé jusque-là. L'émission Poulain Raffûte est à retrouver en intégralité en podcast sur toutes les plates-formes.