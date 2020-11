VIDÉO - Des Mauls et Débats - XV de France - La question qui fâche : la saison des Bleus est-elle terminée ?

4 263 vues | 05:44

DES MAULS ET DEBATS - XV DE FRANCE - On revient sur les Bleus qui échappent au piège écossais, on s'interroge également sur l'avenir de cette équipe, maintenant qu'elle est largement remaniée.