Cette tournée des Bleus au Japon a-t-elle vraiment un intérêt ?

05:09

Avant de terminer complètement la saison, les Bleus du XV de France iront disputer deux test-matches au Japon les 2 et 9 juillet prochains sans leurs principaux cadres. Dans Arrêt Buffet, à retrouver en podcast en intégralité, autour d'Imanol Harinordoquy, les journalistes d'Eurosport et du Midol se demandent si cette tournée avant l'été a vraiment un intérêt et si oui, pour qui ?