Camara : "Pas de gros changements par rapport à Guy Noves"

1 466 vues | 00:50

Yacouba Camara a raconté la nouvelle vie du XV de France avec le nouveau sélectionneur Jacques Brunel. ''On a peut-être changé un peu de façon de travailler, mais ce sont les mêmes choses. Il y a de l'affectif mais il y en avait aussi avec Guy. En tout cas, on se sent bien, il y a un bon groupe et un bon état d'esprit'', promet Camara avant le choc face à l'Irlande.

