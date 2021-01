VIDÉO - XV de France - Vincent et Baille sur le protocole sanitaire strict : "À nous de nous adapter"

12 vues | 01:58

Alors que le déplacement en Italie se profile le 6 février, Arthur Vincent et Cyril Baille étaient en conférence de presse ce mardi. Interrogés sur le protocole sanitaire strict mis en place pour faire face au covid, le centre et le pilier des Bleus estiment qu'ils ont déjà "beaucoup de chance de pouvoir se retrouver" et pratiquer leur sport.