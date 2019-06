XV de France - Mola : "Servat, la meilleure recrue du XV de France"

4 vues | 01:06

La finale du Top 14, ce samedi soir, sera le dernier match de William Servat et de Jean Bouilhou sur le banc du Stade Toulousain. Le premier rejoindra en effet le staff du XV de France après le Mondial, le second deviendra entraîneur des avants à Montauban. "Ces deux garçons me manqueront beaucoup", confie l'entraîneur des Rouge et Noir Ugo Mola.

