"La France à l'épreuve du feu" : revivez l'analyse de la compo des Bleus

XV DE FRANCE - Ce jeudi, Fabien Galthié a annoncé le XV qui défiera l'Afrique du Sud dans une des rencontres les plus importantes d'ici le mondial. Il y a de nouveaux visages sur le banc, quelques incertitudes dans le XV de départ, de la pression sur la charnière Dupont-Ntamack, et de la confiance. On vous dit tout. Retrouvez également cette émission sur toutes vos plateformes de podcast.