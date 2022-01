Harinordoquy : "Antoine (Dupont), si tu nous écoutes, enlève ton peignoir et remets tes crampons !"

126 vues | 04:15

XV DE FRANCE – Antoine Dupont n’a plus joué depuis mi-décembre. Avant de retrpuver l’équipe de France, le Toulousain va enfin rejouer ce week-end en Top 14. Mais le demi de mêlée des Bleus va-t-il manquer de rythme ? Faut-il s’inquiéter ou non ? L’avis d’Imanol Harinordoquy, qui tacle au passage le numéro 10 tricolore, et des journalistes du Midi Olympique Marc Duzan et Jérémy Fadat.