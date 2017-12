XV de France - Guy Novès, son (mauvais) bilan en chiffres

10 781 vues | 01:42

Novès ne sera bientôt plus le sélectionneur du XV de France. Selon plusieurs médias, il sera officiellement démis de ses fonctions mercredi et remplacé par Jacques Brunel, le coach de l'UBB. Plus grand palmarès d'entraîneur en France avec le Stade Toulousain, Guy Novès présente le plus mauvais bilan d'un sélectionneur tricolore à mi-mandat, notamment à cause du manque de stabilité dans l'effectif.

