VIDÉO - Vivez le Flower of Scotland à l'intérieur de Murrayfield

4 699 vues | 01:33

C'est peut-être la plus belle hymne du monde. Le Flower of Scotland des écossais a l'habitude de nous arracher frissons et émotions avant chaque match du XV du Chardon. Revivez-le, comme si vous y étiez, tranquillement installé dans les travées de Murrayfield.

Eurosport uniquement avec CANAL*