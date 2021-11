Vidéo - "The big man", le documentaire sur la légende de Jonah Lomu (2/4)

239 vues | 12:22

VIDÉO - À des dizaines d’heures de l’affrontement entre les Bleus et les All Blacks, Rugbyrama vous met à disposition un projet porté par France 2023. Il s’agit d’une mini-série de quatre épisodes au sujet de Jonah Lomu. Une manière de rendre hommage à la légende néo-zélandaise, six ans après sa mort. Voici le deuxième chapitre ci-dessous.