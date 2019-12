Toulouse gros bras européen, quel capitaine pour les Bleus ? On en parle dans Poulain Raffûte à 17h

31 vues | 00:00

POULAIN RAFFÛTE - Raphaël Poulain et Damien Bourdeilh vous attendent dès 17h pour parler de l'actualité rugby de la semaine. La Champions Cup sera au programme avec Toulouse et le Racing 92, invaincus dans la compétition et bien placés pour accéder aux quarts de finale. On parlera aussi du XV de France avec une question : quel capitaine pour les Bleus ?

Eurosport uniquement avec CANAL*