Mourad de Toulon : "Mignoni a voulu me botter le cul"

VIDEO - Mourad de Toulon : "Pierre Mignoni a voulu me botter le cul"

05:34

Jacques Delmas et Pierre Mignoni, ensemble et en rouge et noir (ce qui a ravivé quelques souvenirs), le silence médiatique du président du Biarritz Olympique Jean-Baptiste Aldigé, le nouveau parfum lancé par la Ligue Nationale de Rugby, l'affaire Melvyn Jaminet, voilà ce qui a inspiré "Mourad de Toulon" cette semaine. Sans oublier Fabien Galthié, désormais présent dans les magazines "people".