VIDEO - Mourad Boudjellal, et maintenant ? On en a parlé dans Poulain Raffûte

1 099 vues | 39:32

POULAIN RAFFÛTE - Une page se tourne. Mourad Boudjellal n'est plus propriétaire du RCT, qu'il avait acheté en 2006. Il passe la main à Bernard Lemaître mais conserve sa casquette de président du club varois… avant de briguer celle de la LNR ? Raphaël Poulain et Arnaud Beurdeley retracent son parcours et débattent de son avenir avec vous, à partir de 17h. Christophe Urios est aussi au menu du jour.

Eurosport uniquement avec CANAL*