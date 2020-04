Lafond: "Les sponsors préféreraient une Coupe mondiale des clubs qu'une Coupe d'Europe confinée"

388 vues | 03:09

LAFOND DEGAINE - Bernard Laporte a évoqué la création d'une Coupe du monde des clubs, et la fin des Coupes d'Europe qui n'intéressent plus grand monde selon le président de la Fédération française. Pour notre chroniqueur Jean-Baptiste Lafond, l'idée est là, mais le moment est-il bien choisi pour l'évoquer, à l'heure où le confinement est de rigueur et où l'homme a besoin de s'évader ?