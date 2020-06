Lafond : "Nul le rugby des années 80 ? Moscato, t'as fumé la moquette !"

6 716 vues | 05:01

LAFOND DEGAINE - Attaquez le rugby des années 80-90 et vous trouverez Jean-Baptiste Lafond sur votre chemin pour riposter. Vincent Moscato et Christophe Laussucq (entre autres) avaient souligné que le rugby d'avant n'était vraiment pas beau à voir, il n'en fallait pas plus pour notre consultant monte au créneau, arme au poing, pour défendre ce rugby qui l'a tant fait rêver. (Réal: Sébastien Petit)