Lafond : "Les Bleus favoris ? N’oubliez pas qu’ils étaient cancres il y a peu !"

6 NATIONS - S'il y en a un qui ne s'emballe pas après les deux victoires des Bleus, c'est bien Jean-Baptiste Lafond. Et ce car il n'oublie pas qu'il y a encore un an, les Bleus étaient les cancres du tournoi. Cette année, c'est différent, en tout cas, tout pense à le croire et cela devra encore plus le cas dans 15 jours au pays de Galles, où la victoire finale devrait se jouer. (Réal: Seb.Petit)