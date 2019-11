VIDEO - L'explosion de Kolbe, la Champions Cup... On en a parlé dans Poulain Raffûte !

317 vues | 40:05

Comme tous les jeudis, Poulain Raffûte c'est votre rendez-vous rugby à 17h. On est revenu sur la soirée des Oscars Midi Olympique avec les champions du monde Sud-africains qui ont été honorés et la jeune génération tricolore récompensée. Au programme également : la Champions Cup. Toulouse, Clermont et le Racing ont profité du retour des mondialistes pour enclencher la dynamique.

