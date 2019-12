Ignacio Corleto était l'invité de Raphaël Poulain dans Poulain Raffûte

42 vues | 39:02

POULAIN RAFFÛTE - Les Boxing Days ont rythmé cette fin d’année en Top 14 : le Racing a impressionné à Brive ce week-end. On revient sur la belle performance des Franciliens. Et puis invité exceptionnel dans Poulain Raffûte : Ignacio "Nani" Corleto, ancien international argentin et triple champion de France est avec nous.

