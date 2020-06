Laussucq : "Il faut arrêter de dire que le rugby était mieux avant"

61 vues | 04:21

POULAIN RAFFUTE - Invité exceptionnel de Raphaël Poulain et Olivier Canton, Christophe Laussucq s'est exprimé sur le rugby des années 80 et 90 : pour le manager d'Agen, tant au niveau tactique que technique, les joueurs actuels sont bien meilleurs et bien mieux préparés que leurs prédécesseurs.