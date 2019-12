Six Springboks et seulement deux All Blacks : voici notre XV de l’année 2019

vue | 02:39

On passe en 2020 : c'est l'heure de dresser un bilan de 2019, version "équipe type". Six Sud-Africains, quatre Anglais, deux Néo-Zélandais, un Gallois, un Fidjien et un Japonais composent notre XV de l'année, très teinté "Coupe du monde". Le voici en images.

