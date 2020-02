Cardiff, l'acteur fondateur des Bleus ? On en parle dans Poulain Raffûte à 17h

VIDEO - Cardiff, l'acteur fondateur du XV de France? On en parle dans Poulain Raffûte à 17h

POULAIN RAFFUTE vous donne rendez-vous ce jeudi à 17h ! On reviendra sur la victoire des Bleus au Pays de Galles. Un combat acharné pendant 80 minutes pour un succès fondateur. On s’interrogera aussi sur la gestion des réseaux sociaux par les sportifs : comment sont-ils préparés face aux critiques qui peuvent émerger. Et puis un mot de Top 14 : Clermont, en position délicate au classement.