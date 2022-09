VIDÉO - DMDB - "Les All Blacks vont mieux, mais ils ont une fragilité qu'ils n'avaient pas en 2011 et 2015"

04:25

Des Mauls et Débats - Vainqueur du Rugby Championship, les All Blacks retrouvent de la confiance à un an du match d'ouverture du mondial face aux Bleus. Néanmoins, ils ne font pas l'unanimité, certains les craignent d'autres beaucoup moins. On en a parlé dimanche dans DMDB.