Rachat de contrat, importance des agents : comment les transferts font tanguer le monde du rugby

Ce qui n'était que des exceptions se multiplie de plus en plus : les contrats des joueurs de rugby se rachètent bien avant leur date de fin. Faut-il y voir une dérive ? Autour d'Imanol Harnordoquy, nos journalistes Olivier Canton, Arnaud Beurdeley et Simon Valzer font l'état des lieux sur des pratiques professionnelles qui se rapprochent peu à peu du football, dans Arrêt Buffet, émission podcast.