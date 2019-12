VIDÉO - Des Mauls et Débats - Transferts - L'arrivée de Sexton au LOU serait-elle une bonne idée ?

10 272 vues | 03:35

Retrouvez le nouveau numéro de Des Mauls et Débats. Sexton pourrait être de retour en France et plus particulièrement au LOU. Après un échec lors de son passage au Racing, l'arrivée de l'Irlandais en terre lyonnaise serait-elle une bonne idée ?

Eurosport uniquement avec CANAL*