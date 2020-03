Top 16, Champions Cup, Six Nations : "La saison prochaine va être chaotique"

661 vues | 02:46

Emission spéciale sur les possibles scénarios pour la fin de saison en Top 14 avec Olivier Canton, Arnaud Beurdeley, Simon Farvacque et Jérôme Thion. Avec une fin de Champions Cup décalée, un possible Top 16 et le Tournoi des Six Nations à finir, la saison prochaine risque d'être "chaotique".