"Si les Bordelais font une 'XV de France 2011', ils seront champions"

TOP 14 - L’UBB est sous pression, non seulement en raison de son début de saison (deux défaites en deux matches) mais surtout à cause de la tension qui entoure le club. Cette semaine dans Arrêt Buffet, Imanol Harinordoquy, Jérémy Fadat et Arnaud Beurdeley considèrent que le problème n’est pas sportif. Tout pourrait se débloquer… façon équipe de France au Mondial en 2011 ? [Prés. : Olivier Canton]