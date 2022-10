"Pau, ce n'est pas TotalEnergies le sponsor, c'est Total endormi"

05:51

Le calendrier du Boxing Day et le prochain réveillon du jour de l'An du Racing à Castres, La "remontada" du Stade français à Pau, la "Collazo Cup" entre La Rochelle et Toulon, et la "classe de Xavier Garbajosa, voilà ce qui a inspiré "Mourad de Toulon" cette semaine. Sans oublier les déclarations de Jacky Lorenzetti sur le Salary Cap du Stade toulousain et de La Rochelle...