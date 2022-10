"Montpellier n'était pas prédestiné à être champion, il faut digérer ça"

05:22

TOP 14 - Montpellier reste sur quatre défaites consécutives en Top 14. Seulement 11e, le MHR s'enfonce. Qu'est-ce qui se passe dans l'Hérault ? Une mauvaise passe ou un mal plus profond ? Retrouvez L'avis de notre consultant Imanol Harinordoquy et des journalistes Arnaud Beurdeley et Pierre-Laurent Gou. Arrêt Buffet est à écouter en intégralité en podcast.