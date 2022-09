VIDÉO - Top 14 - La concurrence est prévenue : "Les Toulousains sont vexés et ils se sont renforcés"

04:04

TOP 14 - Détrôné. Le Stade Toulousain restait sur deux titres de champion de France, la saison passée, et il n’a pas réalisé la passe de trois. Imanol Harinordoquy et les journalistes du Midi Olympique Simon Valzer et Pierre-Laurent Gou évoquent le statut de favori de Toulouse. Effectif renforcé, état d’esprit revanchard : les ingrédients du retour au top sont réunis... mais attention au Mondial.