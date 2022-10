VIDÉO - Top 14 - Inquiet pour le Racing ? "Pour la qualif’, oui… pour l’avenir, non" | Le débat de "Lafond Dégaine"

04:25

TOP 14 - Le Racing 92 est 11e après 7 journées. Le club francilien regardera-t-il les phases finales à la télévision ? Jean-Baptiste Lafond et Simon Farvacque en ont discuté ce lundi lors de "Lafond Dégaine". L'un est plus optimiste que l'autre, pour les Ciel et Blanc. En revanche, sur le moyen terme : pas d'inquiétude, pour notre consultant ni notre journaliste. Une partie de leur débat en vidéo.