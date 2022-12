VIDÉO - Top 14 - Des Mauls et Débats : "Le problème de Bordeaux, c'est sa dépendance à Jalibert !"

17:49

TOP 14 - Retrouvez l'émission Des Mauls et Débats avec au programme : l'ASM qui renoue avec la victoire 4 matchs après. La première victoire du nouveau staff bordelais, est-ce que ça peut fonctionner ? Coup de cœur pour Delbouis et les frères Willis. Et enfin le prono concerne Toulon - Racing 92.