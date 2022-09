"Petits chenapans, petits gourmands… Clermont et Castres, ne soyez pas dans le déni"

02:18

TOP 14 - Samedi, Castres et Clermont ont perdu sur le terrain du Racing et du Stade Français. Deux défaites de 6 points, et donc sans bonus défensif. Notre consultant Jean-Baptiste Lafond critique le choix castrais et clermontois, de jouer la gagne plutôt que de tenter d’assurer un point. "Fanny" après une journée, vont-ils le regretter ? Sa chronique en vidéo. Lafond Dégaine est dispo en podcast.