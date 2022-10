"Après le 'week-end migraines', ce sera 'Parle à mon colt, ma tête est malade'"

02:50

TOP 14 - Lors de la 7e journée ce week-end, la Section Paloise, l'USAP, le CA Brive et, dans une moindre mesure, le MHR et le Racing, ont encaissé des défaites qui font mal au crâne, selon notre consultant Jean-Baptiste Lafond. Voici son avis sur les rencontres et situations en question, avant un match entre Montpelliérains et Franciliens qui vaudra son pesant d'or. Sa chronique en vidéo.