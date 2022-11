Roumat : "Il vaut mieux aller taper dans un espace que dans une porte"

03:52

TOP 14 - Invité de Poulain Raffûte, Alexandre Roumat, troisième ligne au Stade Toulousain et chez les Barbarians nous livre sa vision du jeu. Le joueur de 25 ans, avec une densité physique un peu en dessous de la moyenne, admet travailler pour prendre du volume mais il avoue rester fidèle à sa manière de jouer et à privilégié l'évitement quand cela est possible.