"L'affaire Mermoz, c'est de la téléréalité, pas du rugby"

01:50

Dans Poulain Raffûte, émission à écouter en intégralité en podcast, Raphaël Poulain et Arnaud Beurdeley reviennent sur l'actualité rugby de la semaine. Et parmi elle, cette polémique autour de Maxime Mermoz, Matthieu Jalibert et Cameron Woki. Une affaire "extra-rugbystique" que ne comprend pas notre consultant, estimant que personne ne va sortir grandi de cette histoire.