VIDÉO - Palpitant ce Top 14, vraiment ? "Perpignan et Brive sont venus en claquettes, c'était le Club Med", estime JB Lafond

03:28

TOP 14 - Dans le débat de la semaine de "Lafond Dégaine", notre consultant Jean-Baptiste Lafond et le journaliste Simon Farvacque évoquent une 6e journée vierge de bonus défensif et pauvre en matches serrés. Perpignan et Brive ont notamment sombré. Alors, s’est-on ennuyé ce week-end ? Certaines équipes font-elles des impasses ? Lafond Dégaine est une émission disponible en podcast tous les lundis.