Lucu sur les difficultés de l'UBB : "Les autres équipes sont plus prêtes que nous"

VIDÉO - Maxime Lucu sur les difficultés de Bordeaux-Bègles : "Les autres équipes sont plus prêtes que nous"

04:21

TOP 14 - Avec quatre défaites en six matches, l'UBB pointe à la 12e place du classement du championnat de France. Une place difficile à accepter pour un prétendant au titre et aux phases finales. Dans Poulain Raffûte, émission à écouter en podcast, Maxime Lucu revient sur le début de saison difficile de son club et espère renouer avec une spirale positive face au Racing lors de la 7e journée.