Les pronos de Thierry Dusautoir pour la 9e journée avec PARIONS SPORT en ligne

Clermont met fin à l'invincibilité de Castres à domicile ; le Racing 92, Toulouse et Lyon s'imposent loin de chez eux... Montpellier et La Rochelle solides face au Stade français et Pau... L'Union Bordeaux-Bègles continue son embellie face à Toulon... Les pronos de Thierry Dusautoir pour la 9ème journée de championnat avec PARIONS SPORT en ligne.