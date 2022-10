Lafond sur le Stade Français : "Le vieux crabe en a marre de balancer du pognon pour rien"

01:01

TOP 14 - L'histoire semble toucher à sa fin entre Gonzalo Quesada et le Stade Français. Laurent Labit et Karim Ghezal sont pressentis pour le remplacer à l’issue de la prochaine Coupe du monde. Lundi dans sa chronique, notre consultant Jean-Baptiste Lafond évoque la situation du club parisien, de son entraîneur, et surtout de son président et propriétaire, Hans-Peter Wild. Voici ce qu'il en pense.