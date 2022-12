La ruade de Poulain : "Faut être cintré pour aller manager une équipe après avoir été joueur"

02:49

Pas simple d'être un entraîneur ou manager de clubs de rugby, et particulièrement en Top 14. Obligation de résultats, gestion des médias, du vestiaire et de la pression des supporters et du président... Tout cela fait que ce métier est vraiment à part. Dans son édito de la semaine, Raphaël Poulain vous parle de ces hommes à part qui essayent de mettre de l'ordre là où il est difficile d'en mettre.