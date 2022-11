Lafond : "Le nœud pap’, c’est Eric Blanc, le béret… j’y suis pour quelque chose"

03:07

TOP 14 - Le Racing a célébré ses 140 ans avec un large succès, dimanche, à domicile face à Clermont (46-12). Mais aussi avec un clin d'oeil à son passé, via une entrée des joueurs Ciel et Blanc effectuée béret sur la tête. Notre consultant Jean-Baptiste Lafond raconte d'où vient cette facétie vestimentaire et explique en être à l'origine. Extrait de l'émission Lafond Dégaine disponible en podcast.