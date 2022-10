"On se croirait dans les années -70, il faut se pencher sur le problème des mêlées"

01:13

TOP 14 - Dans sa "minute max" ce lundi, Jean-Baptiste Lafond évoque le problème des mêlées à refaire et du temps perdu qu'elles impliquent. Notre consultant prend la 5e journée du championnat en exemple. Il demande des règles "plus précises" et plus de sévérité de la part des arbitres : "Il faut virer les mecs quand il y a un problème". Extrait de l'émission Lafond Dégaine, disponible en podcast.