Harinordoquy : "Au Stade Français, il manque des patrons pour insuffler une nouvelle identité"

TOP 14 - Deux victoires en trois matches, une place dans le Top 6 et pourtant on ne peut s’empêcher de s’inquiéter pour les Parisiens du Stade Français avant deux déplacements périlleux à Lyon et Bordeaux. Ce géant endormi va-t-il finir par se réveiller ? Imanol Harinordoquy, autour d'Arnaud Beurdeley et Pierre-Laurent Gou, s'interroge sur le potentiel parisien dans notre podcast Arrêt Buffet.